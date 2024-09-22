Отказ Украины от проведения переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году указал на недоговороспособность киевских властей. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью Lenta.ru .

«Недоговороспособность обусловлена постоянными оглядками на Запад и реализацией воли стран НАТО», — подчеркнул он.

По мнению депутата, западные страны продолжат разжигать конфликт и поддерживать военные действия. Для НАТО урегулирование кризиса на Украине неинтересно. Республика для альянса — плацдарм, который необходимо подготовить, преобразовать и укрепить для достижения определенных целей.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной не состоялись в 2022 году, потому что украинские власти пошли на поводу «более влиятельных кругов».

Спустя два года Украина занялась разработкой плана, который якобы станет «стартом и фундаментом» для диалога с Россией. По словам Владимира Зеленского, три пункта уже согласовали.

Ранее президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии заявили, что необходимо срочно установить мир на Украине. Депутат Алексей Чепа назвал лицемерием призыв мировых лидеров к завершению конфликта.