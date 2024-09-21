План из трех пунктов. Зеленский заявил о подготовке к диалогу с Россией
Зеленский: Украина готовит план для переговоров с Россией
Украина занялась разработкой плана, который станет «стартом и фундаментом» для проведения мирных переговоров с Россией. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский, сообщило агентство УНИАН.
Как сообщил президент Украины, три пункта соглашения уже согласовали. Он подчеркнул, что после завершения работы украинская сторона будет готова к диалогу с российской в любой форме и с любыми представителями.
«В начале ноября весь план будет готов», — заверил политик.
Также Зеленский рассказал о желании западных партнеров видеть на следующем «саммите мира» представителей России. Первая такая конференция прошла в июне 2024 года в Швейцарии, но российские дипломаты на ней не присутствовали.
Ранее Зеленский уже заявлял о готовности плана по мирному решению украинского конфликта. С проектом ознакомится американский лидер Джо Байден, затем — кандидаты в президенты США. До этого украинский лидер также высказался о контрнаступлении ВС России в Курской области, заявив, что все идет «по украинскому плану».