Американский президент Джо Байден и премьер-министры Японии, Индии и Австралии заявили о необходимости срочно установить мир на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы вновь заявляем о необходимости всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН», — заявили в совместном заявлении по итогам их встречи.

При этом в документе не упоминали Россию.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что справедливого и устойчивого урегулирования конфликта невозможно будет достичь без учета России и ее интересов. Она отметила, что Украина и Запад не думают о мире, «им нужна война».

По мнению депутата ГД Алексея Чепы, украинский кризис вряд ли удастся урегулировать до конца этого года. Это связано с позициями противоборствующих сторон.