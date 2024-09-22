Призыв мировых лидеров к завершению конфликта на Украине назвали лицемерием

Призыв лидеров США, Австралии, Индии и Японии — стран-участниц Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) — к миру на Украине выглядит лицемерным. Таким мнением с Lenta.ru поделился заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Странно слышать призывы США к миру, которые, по сути, организовали этот конфликт и активно его поддерживают», — заявил парламентарий.

В первую очередь речь идет о лицемерии со стороны Соединенных Штатов, подчеркнул Чепа. По его словам, за заявлением о мире ничего не стоит.

Американский президент Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии ранее указали на необходимость срочно установить мир на Украине. В совместном заявлении по итогам встречи не упомянули Россию.