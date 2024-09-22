Экс-канцлер ФРГ Шредер: Украина в 2022 году отклонила план компромиссного мира

Мирные переговоры между Россией и Украиной не состоялись в 2022 году, потому что украинские власти пошли на поводу «более влиятельных кругов». Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, сообщила газета Die Welt .

По его словам, в 2022 году стороны сначала планировали провести переговоры в Швейцарии и ОАЭ, но в итоге в качестве площадки для диалога выбрали Турцию. Обе страны стремились договориться, отметил экс-канцлер.

По компромиссному плану Шредера, Украина сохранила бы Донбасс, а Крым «признавался» российским. Согласно этому сценарию, украинская сторона не могла вступать в Североатлантический альянс. Бывший канцлер ФРГ высказал мнение, что власти Украины отказались от данного плана, так как их кураторы хотели ослабить Россию с помощью боевых действий.

Ранее Шредер призвал изучить учебники истории всем, кто верит в победу ВСУ. По его словам, переговоры являются самым реалистичным сценарием урегулирования украинского конфликта.