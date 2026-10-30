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    Новак заявил, что Украина возобновила атаки на российские НПЗ

    Новак: беспилотники атаковали три российских НПЗ и газохимический комплекс

    Фото: РИА «Новости»

    Украинские беспилотники атаковали три российских нефтеперерабатывающих завода и газохимический комплекс. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова привел ТАСС.

    Атака случилась 30 октября.

    «Есть на одном заводе небольшие повреждения, а в целом наша система защиты, ПВО сработала», — сказал Новак.

    Ранее стало известно, что ВСУ сбросили взрывчатку на три школы и 17 детсадов в Брянске. Губернатор призвал местных жителей не выходить из дома и не препятствовать работе спецслужб.

    Кроме того, системы ПВО сбили более тысячи беспилотников. Налеты отразили в 19 регионах России.

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    сгенерировано с помощью ИИ

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    ВСУ сбросили взрывчатку на 3 школы и 17 детсадов в Брянске

    В московских аэропортах сняли ограничения на полеты

    сгенерировано с помощью ИИ