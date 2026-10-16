Герасимов заявил, что ВС России приступили к массированным ударам по объектам энергетики Украины

Герасимов: ВС России приступили к ударам по объектам энергетики Украины

Российские военнослужащие начали ударять по объектам энергетики Украины. Об этом сказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту страны Владимиру Путину, его слова привел ТАСС .

«ВС РФ приступили к массированным ударам по объектам энергетики Украины», — отметил Герасимов.

Ранее стало известно, что Луганская народная республика полностью перешла под контроль России. По словам российского лидера, под контролем Киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой Республики и 16,5% Запорожской области.

Владимир Путин также заявил об освобождении 310 населенных пунктов в зоне СВО с начала года.