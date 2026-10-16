360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Герасимов заявил, что ВС России приступили к массированным ударам по объектам энергетики Украины

    Герасимов: ВС России приступили к ударам по объектам энергетики Украины

    Российские военнослужащие начали ударять по объектам энергетики Украины. Об этом сказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту страны Владимиру Путину, его слова привел ТАСС.

    «ВС РФ приступили к массированным ударам по объектам энергетики Украины», — отметил Герасимов.

    Ранее стало известно, что Луганская народная республика полностью перешла под контроль России. По словам российского лидера, под контролем Киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой Республики и 16,5% Запорожской области.

    Владимир Путин также заявил об освобождении 310 населенных пунктов в зоне СВО с начала года.

    Читайте также

    Генштаб подтвердил освобождение Доброполья и Алексеево-Дружковки

    Путин сообщил о полном освобождении ЛНР

    Путин заявил об освобождении 310 населенных пунктов в зоне СВО с начала года

    Генштаб подтвердил освобождение Доброполья и Алексеево-Дружковки

    Путин сообщил о полном освобождении ЛНР

    Путин заявил об освобождении 310 населенных пунктов в зоне СВО с начала года