Некоторые политики на Западе призвали нанести России стратегическое поражение. Президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Центре инновационных технологий в ортопедии объяснил, что они имели в виду полное уничтожение страны.

«Вы слышали тысячу раз уже, когда кто-то говорит со стороны: „Надо нанести России стратегическое поражение“. Это что такое? Уничтожить!» — сказал глава государства.

Путин заявил, что такие призывы звучали на протяжении всей российской истории. Однако, по его словам, всегда находились люди, готовые встать на защиту страны. Президент поблагодарил военнослужащих за смелость и готовность рисковать жизнью ради родины.

Он посетил одно из ведущих отечественных предприятий медицинской промышленности и реабилитационной индустрии в Международный день инвалидов. Путин пообещал поддерживать участников СВО и их семьи, а также анонсировал образовательную программу для военных.