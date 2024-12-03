Путин поблагодарил родителей бойцов СВО за воспитание детей

Путин поговорил с ранеными бойцами и поблагодарил за выбор служить в зоне СВО

Президент России Владимир Путин обратился к родителям военнослужащих специальной военной операции, поблагодарив их за воспитание детей. Глава государства пообщался с бойцами СВО в ходе посещения Центра инновационных технологий в ортопедии.

«Хочу вас поблагодарить за ваш выбор, ваших родителей поблагодарить… Им спасибо за то, что они вырастили таких ребят, как вы», — сказал он.

Кроме того, Путин выразил благодарность бойцам СВО, которые стоят на защите России. Президент отметил, что российские военнослужащие не «побоялись рискнуть своей жизнью и здоровьем, и пошли защищать интересы родины, наших детей и будущих поколений».

В ходе общения с проходящими процедуры восстановления военными Путин заявил, что участники спецоперации смогут поступать в вузы по отдельной государственной программе, которая сейчас находится в разработке. Также он назвал своей главной задачей обеспечить бойцов и их семьи всем необходимым.