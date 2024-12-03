Путин анонсировал образовательную программу для участников СВО

Участники спецоперации получат возможность поступать в вузы и средние профессиональные учебные заведения по отдельной государственной программе. Об этом в ходе общения с проходящими процедуры восстановления и протезирования в АО «ЦИТО» военнослужащими заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что сейчас на стадии разработки находится несколько новых государственных программ для бойцов СВО, включая образовательную.

«Все, кто хочет совершенствоваться и получить образование, — мы это сделаем отдельным направлением и поможем ребятам поступить в соответствующие учебные заведения», — заявил Путин.

В ходе общения с проходящими лечение и восстановление военнослужащими президент России обратил внимание, что считает своей главной задачей обеспечить бойцов и их семьи всем необходимым.

Глава государства добавил, что приложит все усилия, чтобы участники спецоперации и их родные не сталкивались ни с какими проблемами, даже несмотря на сложности, которые возникли у государства.