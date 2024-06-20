Рассуждения о необходимости нанести России стратегическое поражение на поле боя, которые произносят на Западе, являются ошибкой. Об этом президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после госвизита во Вьетнам. Его процитировало РИА «Новости».

«Они говорят о том, что хотят добиться стратегического поражения на поле боя. Для России это означает прекращение ее государственности», — отметил он.

По мнению главы государства, в таком случае возникает вопрос, чего бояться Россси и не лучше ли идти до конца в таком случае, это «элементарная формальная логика».

«Поэтому я думаю, что те, кто так думает и так говорит, совершают очередную большую ошибку», — добавил он.

Путин ранее предположил, что Владимира Зеленского могут убрать уже в первой половине 2025 года. Сейчас он занимает пост президента Украины несмотря на истекший срок его полномочий.