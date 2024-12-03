«Чтобы вы чувствовали себя на коне». Путин — о поддержке бойцов СВО и их семей
Путин назвал личной задачей дальнейшую поддержку бойцов СВО и их семей
В России сделают все необходимое для того, чтобы участники спецоперации и их близкие оставались «на коне». На это указал президент Владимир Путин на встрече с бойцами СВО в Центре инновационных технологий в ортопедии.
«Для себя так считаю: важнейшая из моих личных задач — чтобы вы чувствовали себя на коне, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которые возникают. Вы, ваши близкие, семьи, дети, жены, родители», — указал глава государства.
Во время визита в центр президенту показали, как занимаются спортом бывшие участники спецоперации, получившие протезы и проходящие реабилитацию. Они рассказали Путину о своих амбициях и достижениях.
Российский лидер отметил, что в стране запустят отдельную госпрограмму, по которой бойцы СВО получат возможность поступать в вузы и средние профессиональные учебные заведения.