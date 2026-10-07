Пушилин заявил, что может в любое время позвонить Путину

Глава ДНР Денис Пушилин имеет возможность в любое время связаться с президентом России Владимиром Путиным по телефону, однако предпочитает не злоупотреблять этим. Об этом он сказал в беседе с Владимиром Соловьевым для ИС «Вести» .

«В любое время суток такое, слава богу, у меня право есть, возможность есть, и я стараюсь не злоупотреблять», — сказал Пушилин.

Однако, по словам главы ДНР, иногда обстоятельства вынуждают его совершить звонок.

Он добавил, что сейчас в республике по-прежнему существуют трудности с запуском отопительного сезона и энергетикой. ВСУ бьют по объектам критической инфраструктуры. При этом в ДНР чувствуют поддержку правительства и других регионов.

Ранее Денис Пушилин заявил, что День воссоединения Донбасса с Россией, который празднуют 30 сентября, — важнейшая дата в календаре Донецкой Народной Республики.