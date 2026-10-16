Из-за атаки БПЛА пострадал житель Ростовской области

ВСУ атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников, в результате налета в Аксайском районе получил ранение местный житель. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Продолжается отражение вражеской воздушной атаки на Ростовскую область — есть пострадавший», — отметил он.

Медик оказывают мужчине всю необходимую помощь. Губернатор выразил слова сочувствия и поддержки пострадавшему, а также пожелал ему скорейшего выздоровления.

Из-за атаки БПЛА получили повреждения производственно-складские помещения. По словам Слюсаря, возникло возгорание, на место прибыли экстренные службы. Они ликвидировали ЧП.

Помимо Аксайского района, атаке ВСУ также подверглись Багаевский, Боковский, Верхнедонский, Кашарский, Куйбышевский, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский. Всего над регионом сбили коло 50 БПЛА и одну ракету.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью на подлете к столице нейтрализовали 20 беспилотников.