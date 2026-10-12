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    Песков указал на сокращение ударного потенциала Украины

    Песков: ВС России сокращают ударный потенциал Украины

    Фото: РИА «Новости»

    Благодаря действиям российских военных ударный потенциал Украины ежедневно сокращается, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

    «Наши вооруженные силы наносят в свою очередь удары по местам хранения компонентов, по местам сборки, производства и ракет, и беспилотников», — отметил пресс-секретарь президента.

    Песков добавил, что эти действия приводят к снижению военного потенциала киевских властей.

    Ранее украинский экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о гуманитарной ситуации в стране. По его словам, жителям крупных городов грозит коллапс систем жизнеобеспечения — электроснабжения, водопровода и канализации.

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