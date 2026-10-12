Песков указал на сокращение ударного потенциала Украины
Песков: ВС России сокращают ударный потенциал Украины
Благодаря действиям российских военных ударный потенциал Украины ежедневно сокращается, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».
«Наши вооруженные силы наносят в свою очередь удары по местам хранения компонентов, по местам сборки, производства и ракет, и беспилотников», — отметил пресс-секретарь президента.
Песков добавил, что эти действия приводят к снижению военного потенциала киевских властей.
Ранее украинский экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о гуманитарной ситуации в стране. По его словам, жителям крупных городов грозит коллапс систем жизнеобеспечения — электроснабжения, водопровода и канализации.
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