Песков указал на сокращение ударного потенциала Украины

«Наши вооруженные силы наносят в свою очередь удары по местам хранения компонентов, по местам сборки, производства и ракет, и беспилотников», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что эти действия приводят к снижению военного потенциала киевских властей.

Ранее украинский экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о гуманитарной ситуации в стране. По его словам, жителям крупных городов грозит коллапс систем жизнеобеспечения — электроснабжения, водопровода и канализации.