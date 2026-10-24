Севастополь временно остался без электроснабжения из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру за пределами города. Об этом в «Максе» сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома», — сказал он.

Губернатор призвал жителей экономить заряд телефонов и использовать гаджеты только для экстренной связи. В этом поможет отключение фоновых приложений. Кроме того, можно убрать яркость на минимум.

Развожаев также напомнил, что в городе существует сеть пунктов содействия, где люди смогут утром бесплатно зарядить телефоны.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в своем телеграм-канале, что в Крыму восстановили подачу электроэнергии. Он добавил, что по мере набора мощности будут подключены все населенные пункты полуострова. Также попросил жителей доверять только официальной информации.

Ранее губернатор Севастополя сообщал о временном ограничении электроснабжения из-за работ по ликвидации перегруза электросетей.