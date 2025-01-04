На стороне Украины участие в боевых действиях принимают тысячи наемников со всего мира. Об этом РИА «Новости» сообщил пленный польский наемник.

«Больше всего людей из Колумбии, из Бразилии. Когда я служил, были солдаты из США, Хорватии, Германии. Я видел парня из Норвегии, из Латвии. Один был из Англии. И с Тайваня. <…> Это то, что я вспоминаю, но это сборная со всего мира», — заявил он.

Ранее стало известно, что украинская армия из-за нехватки солдат начала вербовать иностранцев без разбора. Также в Полтавской области ведут подготовку женщин-контрактниц.

На Украине признали, что в рядах ВСУ происходит массовое дезертирство. Каждый месяц разбегаются около 20 тысяч бойцов. Власти страны подготовили решение о снижении призывного возраста мобилизации до 18 лет, доложила Служба внешней разведки России.