Украинская армия ведет подготовку контрактниц в Полтавской области. Об этом РИА «Новости» рассказал младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое в ДНР.

Военнопленный пояснил, что проходил переподготовку офицеров в учебном центре в Полтавской области. В этом же центре шло обучение наемников из иностранного легиона.

«Мы видели, что приезжают служить женщины-контрактницы», — сказал Салий.

Вооруженные силы Украины стали вербовать в свои ряды всех иностранцев без разбора из-за критической нехватки живой силы. Для набора наемников из-за рубежа украинцы создали специальный сайт.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал о массовом дезертирстве в ВСУ. По его словам, ежемесячно разбегаются около 20 тысяч солдат.