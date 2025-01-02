Украинская армия ведет подготовку контрактниц в Полтавской области. Об этом РИА «Новости» рассказал младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое в ДНР.
Военнопленный пояснил, что проходил переподготовку офицеров в учебном центре в Полтавской области. В этом же центре шло обучение наемников из иностранного легиона.
«Мы видели, что приезжают служить женщины-контрактницы», — сказал Салий.
Вооруженные силы Украины стали вербовать в свои ряды всех иностранцев без разбора из-за критической нехватки живой силы. Для набора наемников из-за рубежа украинцы создали специальный сайт.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал о массовом дезертирстве в ВСУ. По его словам, ежемесячно разбегаются около 20 тысяч солдат.
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