Вооруженные силы Украины из-за нехватки живой силы начали набирать в свои ряды всех иностранцев без разбора. Об этом РИА «Новости» рассказал попавший в плен польский наемник.

По его словам, для вербовки иностранных граждан украинцы создали специальный сайт.

«Достаточно найти этот сайт, заполнить свои данные в анкету и отправить письмо, затем дождаться ответа. Украина нуждается в солдатах, поэтому берет всех подряд, не отказывая никому», — сказал пленный.

Принимавшего участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков наемника из Польши взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса Вооруженных сил России.

Ранее стало известно, что российские подразделения за 2024 год освободили в Курской области и зоне проведения СВО 214 населенных пунктов. Самыми значимыми успехами ВС России стало взятие под контроль Селидова, Угледара и Авдеевки.