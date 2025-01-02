ВСУ начали вербовать иностранцев без разбора
Пленный наемник: ВСУ набирают иностранцев без разбора из-за нехватки солдат
Вооруженные силы Украины из-за нехватки живой силы начали набирать в свои ряды всех иностранцев без разбора. Об этом РИА «Новости» рассказал попавший в плен польский наемник.
По его словам, для вербовки иностранных граждан украинцы создали специальный сайт.
«Достаточно найти этот сайт, заполнить свои данные в анкету и отправить письмо, затем дождаться ответа. Украина нуждается в солдатах, поэтому берет всех подряд, не отказывая никому», — сказал пленный.
Принимавшего участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков наемника из Польши взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса Вооруженных сил России.
Ранее стало известно, что российские подразделения за 2024 год освободили в Курской области и зоне проведения СВО 214 населенных пунктов. Самыми значимыми успехами ВС России стало взятие под контроль Селидова, Угледара и Авдеевки.