На Западе не исключают скорый обвал обороны ВСУ. Об этом сообщил « Интерфакс » со ссылкой на Службу внешней разведки России.

«По поступающей в СВР информации, в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских вооруженных сил», — заявили в ведомстве.

Администрация действующего президента Джо Байдена намерена сделать все, чтобы не допустить подобного сценария. Для этого Запад будет поставлять Киеву все более совершенное вооружение, включая ракетные системы повышенной дальности.

На Украине, по данным разведки, уже подготовили решение о снижении призывного возраста мобилизации до 18 лет, его примут в срочном порядке в ближайшее время. В странах Восточной Европы в связи с этим начали подготовку к приему нового потока украинских беженцев.

Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли линчевание после завершения конфликта с Россией. Он покинет страну при первой возможности.