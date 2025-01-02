Нардеп Дубинский заявил, что более 20 тысяч солдат ВСУ ежемесячно дезертируют

Украинская армия уже практически разбежалась, а киевский режим продолжает бросать на передовую необученных мобилизованных солдат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«При дезертирстве в 20 и более тысяч [человек] в месяц и аналогичных объемах призыва армия уже разбежалась. Это не вопрос завтрашнего дня», — написал Дубинский.

Брошенные киевским режимом на позиции необученные «бусифицированные» солдаты или дезертируют, или погибают.

Парламентарий подчеркнул, что никаких боевых действий до 2030 года не будет, причем для того, чтобы это понять достаточно было просто хорошо учиться в школе, в том числе математике. Вполне вероятно, что у ВСУ нет даже месяца.

Ранее главред украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что элитная 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской не только несет значительные потери, но и столкнулась с массовым дезертирством солдат.