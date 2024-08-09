«Подождите два-три дня». Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области

Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в течение пары дней

Фото: РИА «Новости»

Хорошие результаты в Курской области будут в ближайшее время. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью агентству  «Чечня Сегодня».

«Подождите два-три дня», — сказал он.

Масштабная атака на Курскую область идет четвертые сутки. Украинские боевики на танках и бронемашинах пытались попытались прорваться в регион ранним утром 6 августа. Российские бойцы не допускают проникновения противника вглубь страны.

В Курскую область вместе с одним из отрядов «Ахмата» прибыл командир Апти Алаудинов. Он рассказал, что украинские войска сконцентрировались на ударах и пустили все ресурсы. Алаудинов добавил, что в ближайшее время боевиков уничтожат.

Батальоны добровольческого корпуса Минобороны России и бойцы группы «Вагнер» тоже прибыли в Курскую область и вступили в бой с противником. Российская сторона наращивает силы и отправила к приграничью новую технику.

Эскалации не видят. Как и почему США оценили атаку ВСУ на Курскую область

Из Севастополя в Липецк: бойня коснется всех — выводы где?

Киевская логика: назло Путину оставить Европу без газа

Фейк: украинские беспилотники заметили в районе Курчатова

Не имеющий аналогов в мире препарат для лечения ран разработали в Пущине

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте