Минобороны опубликовало кадры с техникой, идущей в Курскую область
Минобороны опубликовало кадры выдвижения подразделений в Курскую область
Минобороны опубликовало кадры с военной техникой, идущей для наращивания сил в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
По данным оборонного ведомства, в колонне идут РСЗО «Град», буксируемые артиллерийские орудия, танки и другая тяжелая гусеничная техника, а также грузовики «Урал» и КамАЗ.
Ранее Минобороны сообщало, что в Курской области за сутки удалось уничтожить до 280 украинских боевиков и 27 единиц бронетехники.
Кроме того, появились кадры, на которых штурмовики Су-25 наносят удары неуправляемыми ракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничье.