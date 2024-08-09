Минобороны опубликовало кадры с техникой, идущей в Курскую область

Минобороны опубликовало кадры выдвижения подразделений в Курскую область

Фото: РИА «Новости»

Минобороны опубликовало кадры с военной техникой, идущей для наращивания сил в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По данным оборонного ведомства, в колонне идут РСЗО «Град», буксируемые артиллерийские орудия, танки и другая тяжелая гусеничная техника, а также грузовики «Урал» и КамАЗ.

Ранее Минобороны сообщало, что в Курской области за сутки удалось уничтожить до 280 украинских боевиков и 27 единиц бронетехники.

Кроме того, появились кадры, на которых штурмовики Су-25 наносят удары неуправляемыми ракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничье.

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