Минобороны опубликовало кадры с техникой, идущей в Курскую область

Минобороны опубликовало кадры с военной техникой, идущей для наращивания сил в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил телеканал «Звезда» .

По данным оборонного ведомства, в колонне идут РСЗО «Град», буксируемые артиллерийские орудия, танки и другая тяжелая гусеничная техника, а также грузовики «Урал» и КамАЗ.

Ранее Минобороны сообщало, что в Курской области за сутки удалось уничтожить до 280 украинских боевиков и 27 единиц бронетехники.

Кроме того, появились кадры, на которых штурмовики Су-25 наносят удары неуправляемыми ракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничье.