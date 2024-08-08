Отряд спецназа «Ахмат» прибыл в Курскую область

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: один отряд уже прибыл в Курскую область

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что находится в Курской области, как и один из отрядов «Ахмата». Он записал видеообращение в Telegram-канале .

«Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства. Ничего критического не произошло», — сказал он.

Алаудинов отметил, что украинские военные пытаются продвигаться в приграничных районах области, они наращивают все силы.

«Даст Бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, эти силы будут уничтожены», — сказал командир спецназа «Ахмат».

Ранее пленный украинский военный рассказал, какую цель командование поставило перед его сослуживцами при заходе в Курскую область. По его словам, диверсанты должны были заснять видеоролики там. При этом серьезных задач перед подразделениями ВСУ не поставили.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации в Курской области. Он поговорил с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым, министром обороны Андреем Белоусовым и директором ФСБ Александром Бортниковым.