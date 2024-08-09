Командир спецназа «Ахмат» рассказал, что происходит в Курской области

В Курской области не происходит никаких сверхъестественных событий и необратимых процессов. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

Он записал видеообращение для подписчиков, где рассказал об обстановке в регионе. Алаудинов отметил, что ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов, потому что в них «не было никаких средств, сил и ресурсов».

«Была одна линия обороны — это граница. И противник, получается, вначале прошел между нашими опорными пунктами, потому что дистанции были просто огромными, потом уже технику выгнал и зашел напрямую на территорию», — сказал военный.

Командир «Ахмата» объяснил, что украинские войска сконцентрировались на ударах по Курской области и пустили туда все ресурсы. Когда российские силы уничтожат их, киевский режим больше ничего не сможет противопоставить армии ВС РФ.

«А фронт уже посыпался», — заключил Алаудинов.

Ранее стало известно, что Алаудинов прибыл в Курскую область вместе с одним из отрядов «Ахмата». Накануне он тоже записал видео в микроблоге с докладом о ситуации в приграничном регионе. По его словам, военные Украины всеми силами пытаются продвигаться вперед, но российские войска успешно отразят все атаки и в «ближайшее время этот вопрос будет завершен».