Бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в Курскую область и вступили в бой против ВСУ

Батальоны добровольческого корпуса Минобороны России и бойцы группы «Вагнер» прибыли в Курскую область и вступили в бои против украинских военных под Суджей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что вагнеровцы отправились в Курскую область, чтобы оказать сопротивление боевикам ВСУ. Военный корреспондент Егор Гузенко опубликовал ролик с участниками частной военной компании и подписал его так: «Я говорил, что будут хорошие новости? Так вот они вам. В Россию возвращаются бойцы ЧВК „Вагнер“».

На видео военные говорили о планах разбить ВСУ под Суджей.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что в результате ударов ВСУ по Курской области пострадали 66 человек, среди них девять детей. В больницах региона находятся 38 пострадавших, пятеро из которых несовершеннолетние.