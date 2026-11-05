Средства ПВО за ночь сбили 50 дронов над Ростовской областью

Ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали 50 беспилотников над Ростовской областью. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около 50 БПЛА в четырех районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском», — написал он.

Данных о пострадавших и разрушений на земле не поступало. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Вчера вечером Минобороны сообщило, что силы ПВО перехватили 46 украинских беспилотников над регионами. БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской, Тюменской, Свердловской, Ульяновской и Саратовской областями, а также над Московским регионом, Башкирией, Крымом и Пермским краем.