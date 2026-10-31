Силы ПВО сбили за день 19 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили с начала суток 31 октября 19 беспилотников, летевших в сторону Московского региона. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе» .

При этом ночью информация об атаках не поступала. Первое сообщение с начала дня о двух сбитых БПЛА Собянин опубликовал в 10:54. Затем последовало еще несколько. К 17:30 насчитывалось 19 уничтоженных летательных аппаратов.

Места падения обломков обязательно осматривают сотрудники экстренных служб.

В ночь на 30 октября столица пережила самый массированный налет с начала месяца. В период с 20:30 четверга до 07:30 пятницы в сторону Московского региона летело 862 беспилотника. Большую их часть удалось ликвидировать на дальних подступах.