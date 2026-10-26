За ночь над Ростовской областью ликвидировали более 20 дронов

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали более 20 беспилотников в Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 20 БПЛА в городе Камненске-Шахтинском и четырех районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском», — написал он.

Слюсарь отметил, что данных о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало. В регионе сохранилась беспилотная опасность.

Вчера вечером пресс-служба Минобороны сообщила, что средства ПВО за день уничтожили 38 украинских дронов над регионами России. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Пермской, Орловской, Тверской и Смоленской областями, а также над акваторией Черного моря.