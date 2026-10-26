360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    За ночь над Ростовской областью ликвидировали более 20 дронов

    Фото: РИА «Новости»

    За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали более 20 беспилотников в Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс».

    «В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 20 БПЛА в городе Камненске-Шахтинском и четырех районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском», — написал он.

    Слюсарь отметил, что данных о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало. В регионе сохранилась беспилотная опасность.

    Вчера вечером пресс-служба Минобороны сообщила, что средства ПВО за день уничтожили 38 украинских дронов над регионами России. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Пермской, Орловской, Тверской и Смоленской областями, а также над акваторией Черного моря.

    Читайте также

    Более 530 беспилотников сбили за ночь над территорией России

    Свыше 50 человек разместили в ПВР после атаки ВСУ по Белгороду

    В Липецке открыли пункт для ночлега жителей двух домов после атаки БПЛА

    Более 530 беспилотников сбили за ночь над территорией России

    Свыше 50 человек разместили в ПВР после атаки ВСУ по Белгороду

    В Липецке открыли пункт для ночлега жителей двух домов после атаки БПЛА