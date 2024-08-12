Группировки «Центр» и «Юг» в июле освободили 19 населенных пунктов в ДНР

Российские войска сохранили за собой инициативу на Донецком направлении. В июле они взяли под контроль 19 населенных пунктов, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве обратили внимание, что группировки войск «Центр» и «Юг» успешно продолжили взламывать оборону Вооруженных сил Украины.

Если в июле они освободили 19 населенных пунктов, то на минувшей неделе — Тимофеевку и Веселое. Российская армия взяла под контроль Лисичное, городские кварталы Красногоровки, практически завершила зачистку Сергеевки, Ивановки, Макеевки, Кирова, Артемова и Желанного.

Украинские военные и чиновники признали, что российские войска не ослабили натиск в зоне проведения спецоперации, несмотря на атаки ВСУ на Курскую область. Представитель Национальной полиции Украины Артем Джепко сообщил журналистам, что самолеты продолжили сбрасывать авиабомбы на позиции противника.