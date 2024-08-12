Вооруженные силы России взяли под свой контроль городские кварталы в Красногоровке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Установлен контроль над городскими кварталами в Красногоровке. Завершается зачистка населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное», — отметили в ведомстве.

За минувшие сутки российские войска уничтожили в Курской области до 1610 украинских боевиков, 32 танка и 23 бронетранспортера. Военные защитили три населенных пункта от семи штурмовых атак противника.

Президент России Владимир Путин указал на невозможность переговоров с Украиной после произошедшего в области.

Также стало известно об освобождении населенных пунктов Лисичное и Тимофеевка в ДНР. Потери украинской армии составили 380 человек, САУ Braveheart, гаубицу М777 и три склада с боеприпасами.