NYT: атака ВСУ на Курскую область не повлияла на наступление российских войск

Наступление и атака на позиции украинских боевиков со стороны российских войск в зоне специальной военной операции не сократились после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом в беседе с журналистами газеты The New York Times заявили украинские военные и чиновники.

Они подчеркнули, что российские войска отреагировали на внезапный заход ВСУ на территорию своей страны, но не стали сокращать массированные удары вдоль линии фронта и не остановили продвижение.

Сотрудник пресс-службы бригады Национальной полиции Украины Артем Джепко, несущий службу около города Часов Яр, заявил, что никакого облегчения атака на Курскую область не принесла. Он пояснил, что российские самолеты продолжают сбрасывать авиабомбы, нанося большой урон позициям ВСУ.

«Это тяжело признать, но, к сожалению, давление русских не уменьшилось», — заявил собеседник журналистов.

Его поддержал командир взвода бригады операторов беспилотников Евгений Строкань, находящийся в районе Торецка.

«Я не чувствую снижения интенсивности», — заявил военный.

Он не исключил, что для достижения хоть какого-то эффекта потребуется больше времени, чтобы отвлечь российские войска.

Об усилении наступления российской армии на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции также заявило Минобороны. В ведомстве отметили, что подразделения российских войск в ходе активных действий освободили село Лисичное в Донецкой Народной Республике.