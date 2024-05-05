«Плохие новости». Французский военный огорошил заявлением по спецоперации | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 21:05 «Плохие новости». Французский военный огорошил заявлением по спецоперации Полковник Вотравер: войска Франции на Украине окажутся каплей в море для России РИА «Новости»

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Франция может выделить всего две бригады для поддержки ВСУ, что будет каплей в море по сравнению с размерами и мощью российской армии. Такое заявление сделал полковник Александр Вотравер в эфире телеканала LCI.

«Плохая новость заключается в том, что этих сил будет совершенно недостаточно для противостояния полумиллионной российской армии», — сказал полковник.

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Вотравер добавил, что Франция может уже в ближайшее время отправить на Украину пять или шесть тысяч солдат.

Ранее экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что французы уже направили на Украину военных из своего Иностранного легиона. Солдаты прибыли в Славянск.

Макрон неоднократно заявлял о возможной отправке войск на Украину. В России его слова назвали «игрой в бисер и словоблудием». Переброска французских войск на Украину может привести к войне Североатлантического альянса и РФ.