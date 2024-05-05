«Плохие новости». Французский военный огорошил заявлением по спецоперации | 360°

05 мая 2024, 21:05
«Плохие новости». Французский военный огорошил заявлением по спецоперации
Полковник Вотравер: войска Франции на Украине окажутся каплей в море для России
Франция может выделить всего две бригады для поддержки ВСУ, что будет каплей в море по сравнению с размерами и мощью российской армии. Такое заявление сделал полковник Александр Вотравер в эфире телеканала LCI.
«Плохая новость заключается в том, что этих сил будет совершенно недостаточно для противостояния полумиллионной российской армии», — сказал полковник.
Реклама
Вотравер добавил, что Франция может уже в ближайшее время отправить на Украину пять или шесть тысяч солдат.
Ранее экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что французы уже направили на Украину военных из своего Иностранного легиона. Солдаты прибыли в Славянск.
Макрон неоднократно заявлял о возможной отправке войск на Украину. В России его слова назвали «игрой в бисер и словоблудием». Переброска французских войск на Украину может привести к войне Североатлантического альянса и РФ.
Военные
ВСУ
Украина
Армия
Франция
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама