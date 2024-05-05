Французские солдаты из Иностранного легиона отправились на Украину | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 15:51 Французские солдаты из Иностранного легиона отправились на Украину Asia Times: Франция отправила в Славянск отряды Иностранного легиона Senior Airman Blake Wiles/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Франция направила на Украину военных из своего Иностранного легиона. Солдаты прибыли в Славянск, заявил экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье Asia Times.

«Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», — указал он.

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По его словам, первая группа военнослужащих уже отправилась в зону СВО. Экс-помощник заместителя министра обороны США предположил, что Россия ответит на действия Франции.

«Вряд ли русские будут долго терпеть увеличение численности французских войск, даже если это будут солдаты Иностранного легиона», — заключил Брайен.

Ранее украинское издание «Страна.ua» упрекнуло президента Франции Эммануэля Макрона за то, что он не посещает страну и не выполняет свои обещания по вводу войск. Журналисты напомнили, что российские войска уже прорывали оборону ВСУ.