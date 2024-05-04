Францию и НАТО предупредили о последствиях отправки войск на Украину | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 19:34 Францию и НАТО предупредили о последствиях отправки войск на Украину Французский политик Вале: отправка войск на Украину начнет войну НАТО и России РИА «Новости»

Читать 360 в

Переброска французских войск на Украину может привести к войне НАТО и России. Такое мнение в интервью France info выразил кандидат в Европарламент от партии «Национальное объединение» Матье Вале.

Он призвал заменить оружие и «возмутительные и воинственные высказывания» дипломатией. По его мнению, Франция вступит в украинский конфликт, если отправит в республику войска.

Реклама

«Это будет война между Францией и Россией. Более того, мы рискуем втянуть все страны Европы в третью мировую войну, которая станет разрушительной и смертельно опасной для всех народов Европы», — подчеркнул Вале.

Он добавил, что его политическая партия и дальше будет выступать против отправки войск на Украину. Даже если российские бойцы прорвут линию обороны ВСУ, резюмировал Вале.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке войск на Украину. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал его слова «игрой в бисер и словоблудием».