Макрон назвал условия рассмотрения отправки войск на Украину | 360°

Мир 02 мая 2024, 14:33 Макрон назвал условия рассмотрения отправки войск на Украину Макрон: войска Франции можно было бы отправить на Украину, если бы был запрос Dirk Waem/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Французские войска можно было бы отправить на Украину, если бы ВС России «прорвались через линию фронта» и если бы был соответствующий запрос с украинской стороны. Об этом в интервью The Economist рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступил запрос от Украины (чего сегодня нет), нам по закону пришлось бы задать себе этот вопрос», — заявил он.

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Макрон считает, что Запад не должен априори отбрасывать этот вариант. Он напомнил, что еще в 2022 году западные страны исключали отправку дальнобойных ракет, танков и авиации для ВСУ, однако такие поставки все же имеют место.

Французский лидер добавил, что его страна уже отправляла своих военных в другие государства, в том числе в Африку для борьбы с терроризмом.

Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал страну прекратить помощь Украине и склонить ее к переговорам.