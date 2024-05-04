Высказывания Макрона об отправке войск на Украину навали словоблудием и игрой в бисер | 360°

04 мая 2024, 07:35
Высказывания Макрона об отправке войск на Украину навали словоблудием и игрой в бисер
Сенатор Кастюкевич сравнил слова Макрона об Украине с игрой в бисер
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск на Украину являются игрой в бисер и словоблудием. Об этом РИА «Новости» сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«Для Макрона подобные заявления — игра в бисер. Но пока они упражняются в словоблудии, мы будем планомерно добиваться целей и задач СВО», — подчеркнул он.
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Люди, которые оправдывают и помогают фашистам, сядут на скамью подсудимых на международном трибунале, добавил Кастюкевич. Он отметил, что для воюющих на стороне ВСУ французских наемников Украина стала только «коммерческим проектом». В отличие от них, ВС России сражаются за истинные человеческие ценности, заключил сенатор.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что Макрон хочет остаться у власти, поэтому пытается вступить в открытый конфликт с Россией. Он пошутил, что французского лидера поразил «вирус» украинского президента Владимира Зеленского.
ВСУ
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Украина
Франция
Специальная военная операция РФ на Украине
Херсонская область
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