ВС России поразили контейнеровоз с грузами для ВСУ
Вооруженные силы России атаковали судно, доставлявшее грузы для украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Бойцы использовали для ударов беспилотные летательные аппараты. Атаке подверглись украинские порты и морские суда, используемые в интересах ВСУ.
«В результате ударов в порту Черноморск поражен контейнеровоз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — заявили в министерстве.
Немногим ранее в Минобороны сообщили о поражении гаубицы М777 производства США под Краматорском. Технику атаковали операторы БПЛА «Южной» группировки войск. Американская гаубица сгорела дотла.