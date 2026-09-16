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    ВС России поразили контейнеровоз с грузами для ВСУ

    Фото: Пресс-служба Минобороны

    Вооруженные силы России атаковали судно, доставлявшее грузы для украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Бойцы использовали для ударов беспилотные летательные аппараты. Атаке подверглись украинские порты и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

    «В результате ударов в порту Черноморск поражен контейнеровоз, доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — заявили в министерстве.

    Немногим ранее в Минобороны сообщили о поражении гаубицы М777 производства США под Краматорском. Технику атаковали операторы БПЛА «Южной» группировки войск.  Американская гаубица сгорела дотла.