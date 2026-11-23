В администрации Одинцовского округа прошел первый окружной форум местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. На встрече подвели итоги работы и определили задачи на будущее.

Одинцовское отделение создали в январе 2025 года. По итогам прошлого года оно заняло второе место в Московской области, а региональная ассоциация была признана лучшей в России.

За время работы местного отделения ветераны организовали 660 мероприятий, провели почти 300 уроков мужества для школьников и 134 личных приема. Трое участников прошли обучение по областной программе «Герои Подмосковья».

Отдельное внимание в округе уделяют помощи участникам спецоперации и их семьям. Для них действуют специальные карты на бесплатное посещение музеев и прокат спортивного инвентаря в парках, бесплатное горячее питание для школьников и организация отдыха в летних лагерях.

Одной из главных задач на перспективу стало создание собственного Дома Ассоциации ветеранов СВО — общего пространства для ветеранского сообщества. На конференции глава округа Андрей Иванов вручил удостоверения организации еще 20 ветеранам, теперь в отделении состоят 235 человек.