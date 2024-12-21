Боевую часть ракеты HIMARS нашли и уничтожили в Рыльске

Пиротехники обнаружили боевую часть американской ракеты HIMARS после ракетной атаки ВСУ на город Рыльск в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В городе сводный пиротехнический отряд МЧС России обследовал три объекта, а также территорию вокруг них на 600 квадратных метрах.

«Осколочно-фугасная боевая часть ракеты HIMARS вывезена на полигон. Работы продолжаются», — уточнили в ведомстве.

Украинские боевики обстреляли Рыльск днем 20 декабря, за первым ударом последовал и второй. Под массированным ракетным огнем погибли мирные жители. Кроме того, повреждения получили объекты социальной инфраструктуры, частные дома и 15 автомобилей. Этим утром врио губернатора Александр Хинштейн сообщил о гибели пятерых человек и 12 пострадавших.