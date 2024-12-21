Почти во все жилые дома Рыльска вернули отопление

Хинштейн: отопление в жилые дома в Рыльске полностью вернут к вечеру

Отопление вернули в 86 из 88 жилых домов в Рыльске, в оставшиеся два тепло пустят к вечеру. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

В большинстве домов, где взрывной волной выбило окна, закрыли тепловой контур. Врио губернатора региона пообещал, что в ближайшее время там установят новые стеклопакеты.

На улицах разбирают завалы и засыпают воронки от снарядов. Подрядчикам помогают волонтеры, в том числе члены добровольческого отряда «БАРС-Курск».

Пять зданий в городе не подлежат восстановлению: дом культуры, учебные корпуса колледжа имени Гранина, здание начальных классов школы № 1 и два жилых дома — многоквартирный и частный. Тем, кто потерял жилье, выдадут сертификаты, а остальным выплатят компенсации или помогут с ремонтом.

К утру все пожары в Рыльске удалось потушить, и спасатели проливали конструкции, чтобы не допустить повторных возгораний. В результате атаки, произошедшей накануне, погибли пять человек, пострадали 12.