Хинштейн рассказал о разрушениях в Рыльске после ракетного обстрела ВСУ

Хинштейн заявил о необратимом разрушении трех зданий Рыльска после обстрела ВСУ

Ракетный обстрел украинских боевиков Рыльска повредил 12 городских зданий, из которых три не подлежат восстановлению. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он пояснил, что полностью разрушены дом культуры, учебные корпуса колледжа имени Гранина, а также здание начальных классов школы № 1.

Кроме того, повреждения получили пять многоквартирных домов, один из которых невозможно восстановить, а также 11 частных — одно здание разрушилось полностью.

Всем оставшимся без крыши над головой горожанам выдадут сертификаты на покупку жилья. Остальные поврежденные дома отремонтируют за счет бюджета или выплатят владельцам компенсации.

Хинштейн добавил, что работа в Рыльске продолжилась. Выбитые окна в пострадавших домах временно закрыли тепловым контуром, который в ближайшие дни заменят на новые стеклопакеты. Сотрудники коммунальных служб, общественники и волонтеры продолжили разбор завалов и уборку улиц.

Украинские боевики ударили по Рыльску из HIMARS в минувшую пятницу, 20 декабря. Как сообщил Хинштейн, жертвами атаки стали пять горожан. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек.