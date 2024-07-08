«Одного пилота недостаточно». Стали известны подробности попытки угнать Ту-22М3

Полковник Ходаренок: один пилот не сумел бы угнать на Украину самолет Ту-22М3

Спецслужбы Украины с помощью российского летчика пытались угнать стратегический бомбардировщик — носитель ядерного оружия Ту-22М3. Однако в одиночку у пилота все равно бы ничего не вышло, рассказал военный обозреватель «Газеты.ru» Михаил Ходаренок.

Военному написал в Telegram некий Павел в надежде завербовать российского летчика для угона ракетоносца.

«Ни морали, ни этики. Сразу начал с угроз в адрес моих близких родственников», — поделился пилот.

Летчику также обещали три миллиона долларов, итальянское гражданство ему и всей семье. Неизвестный требовал от мужчины предоставить данные о бортовых номерах самолетов и их техническом состоянии, поджечь авиатехнику, затем предложил угнать самолет на территорию Украины. Военный сразу передал всю информацию командованию.

Ходаренок отметил — чтобы угнать боевую машину подобного типа, «одного пилота недостаточно».

«В его коварные замыслы должны быть посвящены практически все члены экипажа, особенно штурман-навигатор, который, по большому счету, и управляет полетом боевой машины», — сказал он.

Ранее стало известно, что Украина хотела угнать Ту-22М3 через Молдавию. Сотрудник ФСБ объяснил, что в этой стране у украинских спецслужб буквально развязаны руки и ничто не мешает им реализовать «свои разведывательные акции», а местные правоохранители на многое закрывают глаза.