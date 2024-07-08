Пресечение угона Ту-22М3 помогло ВС России поразить аэродром ВСУ
ФСБ: попытка угона бомбардировщика Ту-22М3 помогла нанести удар по «Озерному»
ФСБ выявила причастность украинских спецслужб к попытке угона за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Об этом рассказали в Центре общественных связей ведомства, сообщило РИА «Новости».
Украинская разведка пыталась завербовать российского летчика для угона ракетоносца. За проведение операции военному обещали заплатить и дать итальянское гражданство.
«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ „Озерное“», — уточнили в ФСБ.
Ту-22М3 — российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Его применяют для поражения морских и наземных целей.
Ранее ВС России ударили по району железнодорожной станции в Харьковской области, где находился состав с украинской военной техникой. До этого российские бойцы нанесли поражение объекту ВСУ в Васильевке, украинские боевики лишились склада с боекомплектом, беспилотников и команды операторов БПЛА.