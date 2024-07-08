Российский военный летчик рассказал, как его пытались завербовать украинские спецслужбы

ФСБ показала кадры с летчиком, которого пытались завербовать для угона Ту-22М3

Федеральная служба безопасности опубликовала видео с российским летчиком, которого украинские спецслужбы пытались завербовать для угона бомбардировщика Ту-22М3. Видео опубликовал Центр общественных связей.

«Написал мне в Telegram как-то неизвестный. Ни морали, ни этики. Сразу начал с угроз в адрес моих близких родственников. Требовал поджечь авиационную технику», — рассказал летчик.

Кроме того, по его словам, неизвестный требовал от него предоставить данные о бортовых номерах самолетов и их техническом состоянии, затем предложил угнать самолет на территорию Украины.

Летчик сразу передал всю информацию командованию.

Также на видео, предоставленном ФСБ, показали переписку летчика с украинским вербовщиком. Из нее следует, что за угон воздушного судна ему предлагали три миллиона долларов и итальянские паспорта для семьи.

В конце февраля в Испании нашли мертвым перебежчика Максима Кузьминова, в прошлом году угнавшего российский военный вертолет и расстрелявшего двоих боевых товарищей. Как сообщается, Кузьминов был убит.