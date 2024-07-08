Сотрудник ФСБ объяснил, почему Украина хотела угнать Ту-22М3 через Молдавию

Украинцы собирались использовать Молдавию для угона российского сверхзвукового стратегического бомбардировщика, так как на территории этой страны они чувствуют себя вольготно и фактически могут действовать безнаказанно. Об этом рассказал оперативник ФСБ в беседе с телеканалом «Россия 1».

По мнению силовика, в Молдавии у украинских спецслужб буквально развязаны руки и ничто не мешает им реализовать «свои разведывательные акции». Также он добавил, что местные правоохранительные органы закрывают на все глаза.

«Молдова была выбрана неспроста. Там украинские спецслужбы чувствуют себя вольготно», — высказался оперативный сотрудник ФСБ.

Российский летчик рассказал, как его пытались завербовать украинские спецслужбы, чтобы угнать Ту-22М3. По словам пилота, они вышли на него через Telegram и предлагали за сделку три миллиона долларов.