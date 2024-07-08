Стало известно, сколько украинцы обещали российскому летчику за угон Ту-22М3

Летчику ВКС России обещали три миллиона долларов за угон бомбардировщика Ту-22М3

Фото: Пресс-служба Минобороны

Украинская разведка обещала летчику ВКС России три миллиона долларов за угон российского дальнего стратегического бомбардировщика — носителя ядерного оружия. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественных связей ФСБ.

Спецслужбы Украины пытались угнать за границу Ту-22М3 и надеялись совершить преступление с помощью российского летчика. Военному написал в Telegram-канале некий Павел и предложил незаконно переместить самолет на территорию республики.

Летчику обещали не только деньги, но и итальянское гражданство. Украинская разведка пошла даже на угрозы, требуя от мужчины поджечь авиатехнику. Пресечение угона бомбардировщика помогло российским военным поразить аэродром ВСУ «Озерное».

Ранее ФСБ установила причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе». Украинские и западные спецслужбы вербуют людей для совершения в России резонансных преступлений, а также помогают международным террористическим организациям.

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