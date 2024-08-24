Обломки дронов продолжили взрываться под Воронежем

После атаки БПЛА под Воронежем продолжилась детонация взрывоопасных объектов

Фото: Пресс-служба МЧС

Жителей Воронежской области предупредили, что после атаки беспилотников продолжается детонация взрывоопасных объектов. Об этом сообщил глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов на своей странице во «ВКонтакте».

«Детонация продолжается, поэтому еще раз прошу соблюдать спокойствие, быть максимально осторожными и соблюдать все требования служб безопасности», — подчеркнул он.

Хорошилов добавил, что ситуация под контролем. Необходимые силы и средства задействованы.

После прилета вражеских беспилотников в Воронежской области из одного села и садового товарищества вывезли 200 человек. Пострадали две местные жительницы. В Острогожском районе ввели режим ЧС.

Ранее украинские боевики атаковали Севастополь. Один из дронов прибило к пирсу яхт-клуба. Территорию клуба оцепили, людей эвакуировали.

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