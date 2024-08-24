Две женщины пострадали из-за ударов дронов ВСУ под Воронежем

Губернатор Гусев: из-за атаки БПЛА пострадали два жителя Воронежской области

Фото: РИА «Новости»

Ночью украинские боевики атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников, в результате пострадали две местные жительницы. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Одна из женщин находится в тяжелом состоянии, ее поместили в больницу. Вторая пострадавшая получила ссадины и отказалась от госпитализации.

Из-за атаки ВСУ на территории Воронежской области начался пожар и детонация взрывоопасных объектов. Из-за этого в Острогожском районе ввели режим ЧС. Жителей одного села и СНТ эвакуировали. Большинство из них отказались переселяться в ПВР и разместились у родственников.

Губернатор отметил, что спасатели ликвидируют последствия ЧП. По словам Гусева, новых пострадавших и повреждений гражданских строений из-за детонации и пожара не было. Всего в ночь на 24 августа в небе над регионом средства ПВО и системы радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили пять дронов.

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