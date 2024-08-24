«Пока детонация продолжается». Воронежский губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ

Губернатор Гусев: в Острогожском районе Воронежской области ввели режим ЧС

Фото: РИА «Новости»

Российские системы противовоздушной обороны и средства РЭБ нейтрализовали в Воронежской области пять беспилотников. В Острогожском районе на территории трех поселений в связи с детонацией взрывоопасных объектов из-за пожара ввели режим ЧС, заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что жителей двух населенных пунктов Острогожского района эвакуировали. Для них развернули ПВР, но почти все 200 человек разместились у родственников.

«Пока детонация продолжается», — написал губернатор.

Из-за ударов БПЛА пострадали две женщины. Одну из них поместили в больницу в тяжелом состоянии, а вторая получила ссадины и отказалась от госпитализации.

В результате атаки ВСУ повредилась линия электропередачи в одном из сел Острогожского района. Специалисты приступят к восстановлению ЛЭП в ближайшее время.

Ранее Гусев рассказал, что из-за падения фрагментов дронов на территории Воронежской области начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Никто из жителей не пострадал, повреждений гражданских строений не фиксировали.

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